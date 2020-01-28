Günlük burç yorumları – 28 Ocak 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Bugün, yine ataklık gerektiren düşüncelerinizi pratiğe geçirme planları içindesiniz.. İş yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz.
BOĞA:
Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyor ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün çevre ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmalısınız.
İKİZLER:
Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Bugün tüm becerilerinizi ruhsal bir maneviyatla birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Planlarınızı ortaya dökerken, kişisel çekiciliğinizden faydalanmayı ihmal etmiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda istemeseniz de, çevrenizin odak noktası haline geleceksiniz.
YENGEÇ:
Venüs kombinasyon burcunuz Balık'ta ilerliyor ve, sosyal ilişkilerinizde istediğiniz her türlü başarıyı size veriyor. Herkes sizin ağzınızdan çıkan sözleri takip ediyor. Yaşamın hedef noktası olmak sizi farklı kılıyor emin olun. Fakat burcunuzda ilerlerlerken değişen olaylara karşı uyum sağlamalısınız.
ASLAN:
Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Mars 'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Zengin bir dünyanız var ve rutin olaylardan hemen sıkılıyorsunuz.