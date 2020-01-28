Cemre ne zaman düşer? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri

Cemre ne zaman düşer? Uzun yıllar süren hava olayları gözlemlerine dayalı halk takviminde yer alan cemre, havanın ısınmasının ilk işareti olarak görülüyor. Arap kültüründe geçmişi bin 500 yıl öncesine kadar dayanan "cemre", Türk kültüründe de buradan girerek yüzlerce yıldır takip ediliyor. Peki, Cemre ne zaman düşer? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...