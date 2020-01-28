Cemre ne zaman düşer? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri
Cemre ne zaman düşer? Havaların ısınması anlamına gelen cemre olayı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Soğuk havalardan bunalanlar 2020 cemre tarihleri ile ilgili bilgi almak istiyorlar. Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki havaya düşecek. Peki, cemre ne zaman düşer? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...
28.01.2020 09:06
- Son Güncelleme: 28.01.2020 09:06
Cemre ne zaman düşer? Uzun yıllar süren hava olayları gözlemlerine dayalı halk takviminde yer alan cemre, havanın ısınmasının ilk işareti olarak görülüyor. Arap kültüründe geçmişi bin 500 yıl öncesine kadar dayanan "cemre", Türk kültüründe de buradan girerek yüzlerce yıldır takip ediliyor. Peki, Cemre ne zaman düşer? 2020 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...
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