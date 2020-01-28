BİM'den salı gününe sürpriz ürünler! 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Salı günü indirimlerini bekleyen BİM müşterileri, yeni katalog ile birlikte kampanyaları öğrenebiliyorlar. BİM marketler tarafından yayınlanan 28 Ocak kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Peki, BİM'in bu haftaki indirimlerinde neler olacak? BİM'de salı kampanyaları neler? İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
28.01.2020 07:43
- Son Güncelleme: 28.01.2020 07:43
BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Toplam 31 adet üründen oluşan BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Sayfamızdan güncel ürünlerin listesine ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM müşterilerini salı günü neler bekliyor? İşte 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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