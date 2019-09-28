Günlük burç yorumları – 28 Eylül 2019 Cumartesi

BOĞA

Yeni projeler gündemenizde olabilir. Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz.

Kendini günlük rutine ayak uydurmakla sınırlı tutmayacaksın. İlişkilerin renklenirken, hayatına yeni insanlar katılacak. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve bir çok dostluk kuracaksınız.