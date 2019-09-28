Günlük burç yorumları – 28 Eylül 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Eylül Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Partnerinizle bir şeyleri paylaşmak için bugünü tercih edebilirsiniz, yoğun anlayış ile karşılanacaksınız. Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz.
Bugün akşam saatlerinde karşıt burcunda Yeniay gerçekleşecek. Maddi anlamda beklentide olduğun ödemeler ertelenebilir. Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. İnsanları idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz.
BOĞA
Yeni projeler gündemenizde olabilir. Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz.
Kendini günlük rutine ayak uydurmakla sınırlı tutmayacaksın. İlişkilerin renklenirken, hayatına yeni insanlar katılacak. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve bir çok dostluk kuracaksınız.
İKİZLER
Hayatınızın en şanslı ve mutlu evrelerinden bir tanesine girmiş bulunmaktasınız. Hem maddi bereketiniz hem manevi istekleriniz gündeme gelebilir.
Bugün mücadeleci ruhun ön plana çıkıp seni radikal kararlar almaya zorlayabilir. Bazı gerçekler ortaya çıkabilir. Bireysel romantizim yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bu iki kavram kafanızda karmaşa rüzgarları estirecek.
YENGEÇ
Olayları objektif değerlendirebilmek sizin açınızdan önemli olmalı. Partnerinize karşı kısıtlayıcı davranmamalı ve ona güvenme konusunu sezgilerinize bırakmalısınız.
Günü programlamak bugün senin için zor olacak. Bu yüzden sabah saatlerinde plansız hareket edebilirsin. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.
ASLAN
Geçmişten gelen konular yorgun hissettirebilir. Kendinizi zorlamamanız gereken bir zamandasınız. Kendinize iyi davranıp bedeninizin sesine kulak vermelisiniz.
Arkadaşların ve yakın çevren bugün önemli. Onlarla yüz yüze gelecek, güzel paylaşımlarda bulunacaksın. Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi ve kendinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Çevrenize yardım etme isteği içindesiniz. Güçlü sezgilerinizi ön plana çıkarmalı, çalışmalarınıza destekleyici davranışlarınızı belirlemeli ve olayları dengelemelisiniz.