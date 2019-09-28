ŞOK 28 Eylül 2019! Bu hafta ŞOK market indirimleri neler? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merakla bekleniyordu. 28 Eylül tarihli ŞOK kataloğu sürprizlerle dolu. Büyük kamp sandalyesi, 1000 parça puzzl, ayakkabılık, akülü matkap, dekupaj, silikon tabancası gibi ürülerin yanı sıra araç içi telefon tutacağı, USB şarj girişi, bluetooth kulaklık dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 28 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
28.09.2019 11:30
- Son Güncelleme: 28.09.2019 11:30
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