NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

NASA daha önce görülmemiş Mars'a ait fotoğrafları ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı salladı, dünya basınını ayağa kaldırdı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu.

28.09.2019 07:24 - Son Güncelleme: 28.09.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





