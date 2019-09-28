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NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

NASA daha önce görülmemiş Mars'a ait fotoğrafları ilk kez yayınladı. NASA'nın yayınladığı görüntüler sosyal medyayı salladı, dünya basınını ayağa kaldırdı. Uzay araştırmaları her geçen gün derinleşirken, NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu.

28.09.2019 07:24 - Son Güncelleme: 28.09.2019 07:24
NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! Mars'ta saklanan kadın mı var?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.

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