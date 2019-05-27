Günlük burç yorumları – 27 Mayıs 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Mayıs Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Hayatınızla alakalı olarak yürüdüğünüz yoldaki pürüzleri fark ederek mükemmelleştirmek adına biraz daha çaba göstermeye niyet edebilirsiniz. Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Satürn tepe evinizde geri gidiyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda konuya hakimiyetinizden dolayı liderlik vasıflarına çabuk yerleşeceksiniz. Kendini ifade etmeye çalıştığın kişilerle zaman kaybı yaşayabilirsin. Bu durum seni duygusal olarak yıpratabilir.
BOĞA
Durağan görünen bazı konularda yapacağınız açılımlar olayların hareketlenmesine ve beklemediğiniz yerden sonuçlar doğurmasına sebep olabilir. Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün güçlü enerjiniz ve isteklerinizin farklı bir tarzda sunmak isteyişiniz çevrenizde sorun olabilir. Hayatındaki insanların gerçek niyetlerini sorgulayabilirsin. Güven konusunda biraz hassas olduğun günlerden geçiyorsun.
İKİZLER
Kalbinizden geçenlerin sizin de çabalarınız ile kolayca hallolduğunu görerek daha da cesaretli adımlar atmaya kendinizi teşvik edebilirsiniz. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Sizin gibi orijinal düşünen kişilerle bir arada olmaktan hoşlanacağınız bir gün. Güne çok hareketli başlasan da, işteki bir tartışma motivasyonunu bozabilir. Eski sevgilinden mesaj alabilirsin.
YENGEÇ
Yaşamınızdaki hataların da en az doğrularınız kadar değerli olduğunu gördüğünüz bu zamanda yaşamınızı daha da sıkı kucaklayarak mutlu olabileceksiniz.Satürn karşıt burcunuzda geri gidiyor. Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün, her türlü olumlu şartlar sizden yana. Etrafında sürekli sürtüşme yaşadığın birileri varsa, bugün aranızda daha yapıcı bir atmosfer hakim olabilir.
ASLAN
Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gündesiniz. Bazı alanlarda gerçekten çok sabır ve emekle beklediniz, şimdi başarı sizi gerçekten keyiflendirecek. Yakın arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, bugün değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Yaşam kalitenizde çıtanız yükselirken, yeni dostlarınızın da katkılarını unutmamalısınız. Fark edilmek istiyorsan büyük oynaman gerek. Pozitif ruh halin ve enerjinle, ortamın en popüler kişisi olacaksın.