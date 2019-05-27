Günlük burç yorumları – 27 Mayıs 2019 Pazartesi

YENGEÇ

Yaşamınızdaki hataların da en az doğrularınız kadar değerli olduğunu gördüğünüz bu zamanda yaşamınızı daha da sıkı kucaklayarak mutlu olabileceksiniz.Satürn karşıt burcunuzda geri gidiyor. Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Bugün, her türlü olumlu şartlar sizden yana. Etrafında sürekli sürtüşme yaşadığın birileri varsa, bugün aranızda daha yapıcı bir atmosfer hakim olabilir.