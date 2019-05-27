Adnan Menderes'in idamından önce Yassıada'da çekilmiş az bilinen fotoğrafları

Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan ve Türk milletinin vicdanında onarılmayacak yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. Demokrasiye vurulan bu darbe dönemin iktidar partisi olan Demokrat Parti'nin "ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" iddiası öne sürülerek gerçekleşmişti. Peki 27 Mayıs 1960'ta neler oldu? Sizler için İBB Atatürk Kitaplığından 27 Mayıs Darbesi'nde Menderes'in götürüldüğü Yassıada'dan az bilinen fotoğrafları derledik.

27.05.2019 09:46 - Son Güncelleme: 27.05.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





