Adnan Menderes'in idamından önce Yassıada'da çekilmiş az bilinen fotoğrafları
Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biri olan ve Türk milletinin vicdanında onarılmayacak yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 59 yıl geçti. Demokrasiye vurulan bu darbe dönemin iktidar partisi olan Demokrat Parti'nin "ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" iddiası öne sürülerek gerçekleşmişti. Peki 27 Mayıs 1960'ta neler oldu? Sizler için İBB Atatürk Kitaplığından 27 Mayıs Darbesi'nde Menderes'in götürüldüğü Yassıada'dan az bilinen fotoğrafları derledik.
27.05.2019 09:46
- Son Güncelleme: 27.05.2019 09:53
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 59 yıl geçti.
Demokrasiye vurulan bu ilk darbe, 27 Mayıs 1960'da dönemin iktidar partisi Demokrat Parti'nin (DP) "ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" iddiasını ileri sürülerek gerçekleşmişti.
DP'nin iktidara gelmesinin ardından bir grup subayın ordu içinde kurduğu cunta, süreç içinde giderek varlığını hissettirmeye başladı. Ordunun darbe hazırlığı içinde olduğu bilgisi Menderes'e de ulaştı.
DP iktidarına karşı darbe düzenlemek amacıyla bir araya gelen cuntanın bu girişimi, Binbaşı Samet Kuşçu'nun ihbarı ile akamete uğrarken bu olay tarihe "9 subay olayı" olarak geçti.
9 Subay olayı sonrasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, olayın vehametini anlayarak Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'in istifasını sağladı.