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Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler

Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren son şeyleren birisi de selfie oldu. Dünya çapında milyonlarca kişi çektikleri birbirinden güzel selfieleri sosyal medyada paylaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Fakat zamanla bu çılgınlık mantık boyutlarını aştı ve takıntı hale geldi. Hatta bazıları öyle selfieler çekti ki adeta bir selfie için hayatlarını riske attılar. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler...

27.05.2019 07:49 - Son Güncelleme: 27.05.2019 08:09
Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler

Bu insanlar bir selfie uğruna hayatlarını riske attı. Kimi başarılı oldu ve çılgın selfielerini paylaşmayı başardı, kimi ise bir selfie uğruna hayatını kaybetti. İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler...

Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler

Korkusuz selfieler!

Günümüzde, artık her adımımızda selfie çeker olduk. Ancak işi öyle bir raddeye getirenler var ki en tehlikeli selfieleri çekmekte üstlerine yok...

Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler

İşte o en tehlikeli selfie fotoğrafları...

Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler
Bir selfie uğruna hayatlarını riske attılar! İşte gelmiş geçmiş en tehlikeli selfieler
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