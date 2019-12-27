Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

YENGEÇ:

Güçlü arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Oğlak'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.