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Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Aralık Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

27.12.2019 09:17 - Son Güncelleme: 27.12.2019 09:17
Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

KOÇ:

Bugün arkadaşlık duygularınız ön planda olacak. Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finans konularında ise, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

BOĞA:

Partnerinizle duygusal bağlarınızın güçlü olmasına rağmen, arkadaşlarınızla aykırı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bugün katılacağınız ortamlarda isteklerinizde direnmemeli ve fikirlerinizi kendinize saklamalısınız. Düşüncelerinizi açıklarken, farklı bir üslup kullanmanız, sizi anlaşılmaz bir kişi yapabiliyor. Sağlık konusunda, enerjinize yüklenmemelisiniz.

Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

İKİZLER:

Sezgileriniz oldukça güçlü. Yönetici gezegeniniz Merkür, Yay'da ilerliyor ve sözlerinizin anlamlı ve gizemli olmasına neden oluyor. Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

YENGEÇ:

Güçlü arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Oğlak'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.

Günlük burç yorumları – 27 Aralık 2019 Cuma

ASLAN:

Esnek düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzün atakta olması nedeniyle, sizden saklanan bazı sırları öğrenebilirsiniz Partnerinizle aranızda güçlü bir cinsel çekim oluşabilir. Özel duygularınız ön plana çıkacak.

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