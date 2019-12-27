BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Yılın son indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 27 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu sayfamızda! Şarjlı el süpürgesi, ışıklı cam kettle, karaoke mikrofon gibi ürünlerin yanı sıra su bardağı, cam kase, bitki çayı ve kahve demliği,oyun çeşitleri gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM'in cuma günü sürprizleri neler? İşte 27 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...