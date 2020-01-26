Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

İKİZLER:

Değişim ve siz. Birbirinden ayrılmayan iki ayrı kavram. Bu nedenle aile içinde yakın bazı büyükleriniz sizi, anlamakta güçlük çekiyor. Bu nedenle özellikle yaşça daha büyük olan yakınlarınız eleştirici davranıyor. Onların bu tutumlarını hoş görün ve anlayışla karşılayın. Yaptıklarınızı samimi bir şekilde anlatmaya çalışmalısın..