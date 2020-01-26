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Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

26.01.2020 10:08 - Son Güncelleme: 26.01.2020 10:08
Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

KOÇ:

Artık paranızı daha kontrollü harcamaya çalışmalısınız. Aslında çok müsrif değilsiniz. Fakat, partnerinizle ilgili bazen aşırıya kaçabiliyorsunuz. Yaptığınız sürprizler onu mutlu etmeye yönelik oluyor ve başarılı oluyorsunuz. Aile büyüklerinizin özel yaşamınızla ilgili tavsiyelerine kulak vermelisiniz.

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Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

BOĞA:

Uzun zamandır üzerinde olduğunuz çalışmalarınızla ilgili önemli adımlar atacak ve ciddi destekler alacaksınız. Bu destek de sizin kararlı çalışmalarınıza istinaden geliyor. Eski arkadaşlarınızla olan anılarınız bazen aklınıza geliyor ve güzel günlerinize olan özlemleriniz artıyor. Onları arayarak gönüllerini almalısınız.

Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

İKİZLER:

Değişim ve siz. Birbirinden ayrılmayan iki ayrı kavram. Bu nedenle aile içinde yakın bazı büyükleriniz sizi, anlamakta güçlük çekiyor. Bu nedenle özellikle yaşça daha büyük olan yakınlarınız eleştirici davranıyor. Onların bu tutumlarını hoş görün ve anlayışla karşılayın. Yaptıklarınızı samimi bir şekilde anlatmaya çalışmalısın..

Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

YENGEÇ:

Üzerine gitmekten korktuğunuz ve bu nedenle çözüm yolunda adım atamadığınız konular giderek sizi sıkıştırmaya başladı. Artık etraflıca düşünerek gerekli iletişimleri gerekli kişilerle direk olarak kurun. Bu şekilde sonuca gidebilirsiniz. Parasal konular alışageldiğiniz şekilde gidiyor. Bugün yardımlaşma konusuna özen göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları – 26 Ocak 2020 Pazar

ASLAN:

İstediğiniz konuları istediğiniz tarzda yönlendirme konusunda rakipsizsiniz. Maddi destek konusunda da olumlu gelişmeler olabilir. Sizden ilgi bekleyen yakın dostunuza manevi desteğiniz ona yetecek. Size karşı uzun zamandır ilgi duyan birinin duygularının yavaş yavaş açığa çıktığını görebilirsiniz. Bu konuda hazırlıklı olmalısınız..

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