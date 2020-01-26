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Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II.Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamid'in hayatı ve son sözleri...

26.01.2020 14:54 - Son Güncelleme:
Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

21 Eylül 1842´de başlayan hayatı, 10 Şubat 1918´de sona erdi...Cihan Harbi´nde (1914–1918) cephelerden gelen acı haberler karşısında çok üzülen yaşlı hünkâr, her yanı tarih kokan ama merkezî ısıtma sistemine ve diğer saraylardaki gibi ihtişamlı şöminelere sahip olmayan Beylerbeyi Sarayı´nda, mangal ateşiyle ısıtılan bir odada ölümü karşılamak zorunda bırakılmıştı.

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Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

5 Şubat 1918´de şiddetli soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlanan 2. Abdülhamid, saray doktoru Hüseyin Âtıf Bey´in verdiği ilâçları kullanınca akşama doğru iyileşir gibi oldu; hattâ giyindi ve biraz dolaştı...

Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

Devlet erkânı ve İstanbul halkının iştirakiyle toprağa verilen padişahın son günleri ve cenaze merasimi, üzerinde durulması gereken hâdiselerdir.

Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

Tam 33 yıl (1876–1909) Devlet-i Âliye´yi idare ettikten sonra 31 Mart Vak´ası ile tahttan indirilen ve İttihatçılar tarafından Selanik´e sürülen 2. Abdülhamid, Balkan Harbi´nin patlak vermesi üzerine İstanbul´a geri getirildi. Hâkân-ı Sâbık, beş yıl boyunca Beylerbeyi Sarayı´nda sıkı gözetim altında yaşadı...

Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri tüyler ürpertti! Eşi duyunca irkildi

Akşam yemeğinde âdeti olduğu üzere ailesiyle birlikte sofraya oturdu. İştahsızlıktan söz ederek bir köfte, bir iki kaşık kabak, bir adet de pirinç unu tatlısı yiyen 2. Abdülhamid, yemekten sonra göğsünde bir sancı hissetmeye başlayınca Müşfika Hanım derhal doktor getirtmek istedi; ama Âtıf Bey o sabah müsaade alarak evine gitmişti...

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