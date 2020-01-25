Adolf Hitler'in bu görüntüleri yıllar sonra gün yüzüne çıktı! 2.Dünya Savaşı'nın eli kanlı diktatörünün...

Tüm dünyayı kana bulayan, tarihin gördüğü en vahşi yapılanmalarından biri olan Naziler'e öncülük eden Adolf Hitler'in daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Tozlu arşivlerden gün yüzüne çıkan fotoğraflar tarihe bir yanda ışık tutarken bir yandan da şaşkına çeviriyor. İşte yıllar sonrası gün yüzüne çıkan o fotoğraflar.

25.01.2020 18:19 - Son Güncelleme: 25.01.2020 18:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





