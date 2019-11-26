Günlük burç yorumları – 26 Kasım 2019 Salı

BOĞA:

Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bu dönem akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice sağlayacaksınız.