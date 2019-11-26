Günlük burç yorumları – 26 Kasım 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Kasım Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.
BOĞA:
Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bu dönem akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice sağlayacaksınız.
İKİZLER:
Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Uzun süredir ertelediğiniz sizden ilgi bekleyen dostlarınızı arayabilirsiniz.
YENGEÇ:
Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yada çalıştığınız şirkettin aracılığıyla gelecek. İşinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmamalısınız. Beslenme konularında aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize önem verin.
ASLAN:
Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz..