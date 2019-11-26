P&G Hepsiburada kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Hepsiburada çekiliş sonuçları asıl ve yedek talihlileri listesi

P&G Hepsiburada kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. P&G Hepsiburada kampanyası çekiliş sonuçları asıl ve yedek talihlileri listesini haberimizden bulabilirsiniz. NOT: Bu kampanya MPI'nin 15.10.2019 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.9658 sayılı izniyle düzenlenmistir. 20.11.2019 tarihinde yapılan çekilise 3.628 katılım gerçeklesmistir. Ikramiye kazanan asil

talihlilerin ikramiyelerini almak için 11.12.2019 tarihine kadar; yedek talihlilerin 26.12.2019 tarihine kadar kimlik fotokopisi ve iletisim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoglu/Istanbul adresine sahsen basvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar basvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Yöntem Kozmetik A.S. sorumlu degildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan teblig için yeterlidir. Ikramiye son teslim tarihi 31.12.2019'dur. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve Intikal Vergisi ile diger vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yasından küçükler katılamaz, katılmıs ve kazanmıs olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.