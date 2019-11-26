BİM 26 Kasım 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merak ediliyordu. BİM marketler tarafından sürpriz ürünler paylaşıldı ve haftanın salı indirimleri açıklandı. Temizlik ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bulaşık makinesi tableti finish 80'li 48,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki, haftanın salı indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 26 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...
26.11.2019 08:34
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