Günlük burç yorumları – 25 Şubat 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Şubat 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Partnerinizle beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişecektir.. Bugün partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu daha sonra görmek senin için hayalkırıklığı olabilir. Siz en iyisi kendinizi oyalarken, onu uzaktan izlemeli ve hemen karar vermemelisiniz.
BOĞA:
Bugün yatırım konusunda kafanız oldukça işler çalışıyor. Yollardan beklediğiniz maddi kazançların siz sağlayacağı olumlu sonuçlardan yola çıkarak, imkanlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Gizlilik size yakışmıyor. Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle zihinsel çatışmalar yaşayabilirsiniz.
İKİZLER:
Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çatışmalara girmemelisiniz. Onları yaptıkları her harektten anlam çıkartmanız size yorucu gelebilir. Bulunduğunuz ortamlarda, kendi tarzınızı ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün çelişkiler içinde kalmak istemiyorsanız, çevrenize müdahale etmekten sakınmalısınız.
YENGEÇ:
Karşıt evinizde ilerleyen Mars'ın konumundan dolayı, duygusal konulara sığınmak ihtiyacı içindesiniz. Bugün sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek isteyebilir, onlarla sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile ortak çalışmalar içinde olmanız gerekebilir. İsteyerek ve severek işbirliği içindesiniz.
ASLAN:
Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu daha kolay yakalayabileceksiniz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.