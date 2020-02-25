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Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...

YouTube üzerinden Breaking Magician's adıyla yayın yapan maskeli sihirbaz, daha önce aşina olduğumuz pek çok illuzyon gösterisinin sırlarını bir bir ifşa ediyor. Sihirbazın videoları şimdiye kadar izlenme rekorları kırdı. Eminiz ki sizde görünce 'Gerçekten bu kadar kolay mıydı?' diye düşüneceksiniz. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

25.02.2020 06:15 - Son Güncelleme: 25.02.2020 06:15
Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...

İllüzyon gösterilerine izlediğimizde hepimiz şaşkınlık içerisinde kalıyoruz değil mi? Boğazından iğne çıkaranlar, birilerini ikiye bölenler ve nicesi... Tabi ki ardında bir hile olduğunu biliyoruz ama kabul edelim ki oldukça ilgi çekici.

YouTube üzerinden Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bütün sihirbazlık hilelerini gün yüzüne çıkarıyor. Birazdan görecekleriniz size 'Bu benim aklıma gelmişti!' dedirtecek türden.

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Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...

Dev testere ile kendini ikiye bölme gösterisi yapan sihirbazın hazırladığı özel hile sizleri çok şaşırtacak

Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...
Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...
Maskeli sihirbaz hilesini ifşa etti! Güzel hostesi okların üzerine bıraktı ama...
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