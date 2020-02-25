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İstanbul'da en çok bu yollarda kaza meydana geliyor! İşte İstanbul'un kara noktaları...

İstanbul'da her gün milyonlarca sürücü trafiğe çıkıyor. Şehirde yaşayan insanların en çok şikayet ettiği konuların başında trafik problemi geliyor. Trafik probleminin en büyük nedenlerinden biri de kazalar olarak göze çarpıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri trafikte yaşanan kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Çalışma doğrultusunda İstanbul'da en çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği 10 nokta belirlendi.

25.02.2020 14:47 - Son Güncelleme: 25.02.2020 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





