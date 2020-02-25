İstanbul'da en çok bu yollarda kaza meydana geliyor! İşte İstanbul'un kara noktaları...
İstanbul'da her gün milyonlarca sürücü trafiğe çıkıyor. Şehirde yaşayan insanların en çok şikayet ettiği konuların başında trafik problemi geliyor. Trafik probleminin en büyük nedenlerinden biri de kazalar olarak göze çarpıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri trafikte yaşanan kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Çalışma doğrultusunda İstanbul'da en çok ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği 10 nokta belirlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen "İstanbul'da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza" dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı.
İSTANBUL'DA 2019'DA TRAFİK KAZASI SONUCU 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul'da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi. İstanbul'da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.