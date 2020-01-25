Günlük burç yorumları – 25 Ocak 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ocak Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugün, çevre ilişkilerinizin güçlü bir şekilde gündeme gelmesiyle, sizi fazla meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor.. Gerekli donanımızın size sağlayacağı avantajlara güvenmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve ele aldığınız konuları derin bir araştırma konusu haline getiriyorsunuz.
Birlikteliğindeki soğuk rüzgarlar bugün dağılıyor. Aşka zaman tanıdığında her şeyin nasıl da yoluna girdiğini göreceksin… Bereketinizin artacağı için bir işe girecekseniz girebilirsiniz ya da ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün
BOĞA:
Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Bugün, disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.
Eğer sevgilin varsa tartışabilirsin. Her şeyin fazla iyi olmasını isteyecek ve mükemmeliyetçi yanını ön plana çıkartacaksın. Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.
İKİZLER:
Sosyal ve çevresel ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. Yardım sever duygularınız atakta. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde, partnerinizin etkisinde altında kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.
Bugün hiçbir şey seni sinirlendiremeyecek. Aksine her şeye ve herkese duygudaşlık yapmak isteyeceksin. Elinize yüklü miktarda para geçebilir, tazminat davalarınız sonuçlanabilir, yeni bir iş kurabilir ya da yeni gelir kapılarını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
YENGEÇ:
Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için,. özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı ve eski alışkanlıklarınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Bugün, olaylara yine hakim olma duygusu içindesiniz.
Bugün işte sorumlulukları üstlenebilirsin. Eşinin ve ailesinin sana karşı ilgisiz davrandığını düşünebilirsin. İşinizde çok fazla detaylarla haşır neşir olmamanızda fayda var. Lider özelliklerinizi ön plana çıkartarak hedeflerinizi ortaya koyun, bu üstlerinizin de hoşuna gidecektir.
ASLAN:
Ay karşıt burcunuz Kova'da ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik ve farklılık getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. Kendinizi ispat etme konusunda ilişkilerinizi ustaca kullanıyorsunuz.
İlişkilerinde her daim mükemmeli arıyorsun. Bugün bu tarafın iyice ön plana çıkabilir. Sevdiklerinden beklentin artabilir. Aşk hayatınızla alakalı deneyimleri hayatınıza çekeceğiniz bir evredesiniz. Karakteristik olarak adil olsanız da bunu nezaketle kombinlememek iyi gelecektir.