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ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste

ŞOK 25 Ocak aktüel ürünler satışa çıktı. Hafta sonu indirimlerini merakla bekleyen ŞOK müşterileri için güncel listeyi sayfamızda derledik. Toplam 21 adet indirimli ürünün yer aldığı ŞOK marketlerde hangi ürünler olacak? ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

25.01.2020 09:05 - Son Güncelleme: 25.01.2020 09:05
ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste

25 Ocak Cumartesi ŞOK aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK market indirimlerine, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kampanyalar damga vuracak. Sayfamızdan güncel indirimlere ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste

Pratic XL Dikey Süpürge

* Yıkanabilir hepa filtre

* Yüksek emiş gücü

* Toz haznesini tek tuşla boşaltma

* 5 m kablo uzunluğu

ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste

Bien Star Temizlik Seti

* Katlanır ve toplanır

* Çekme kollu ve tekerlekli

* Toz filtreli

* Ayrı su ve sıkma haznesi

* 1800 açılır mafsal

ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste


Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi

* 2 Kademeli hız

* Aşırı ısınma emniyeti

* 220 V - 240 /50Hz * Maksimum 1000 W

ŞOK 25 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler hafta sonuna damga vuracak! İşte güncel liste


Saç Kurutma Askısı ve Düzenleyici
* Nikel krom kaplama

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