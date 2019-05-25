Günlük burç yorumları – 25 Mayıs 2019 Cumartesi

BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili problemleri tamamen düzenlemiş olmanızdan ötürü keyfiniz yerinde olacak. Partnerinizin yoğun sevgisine maruz kalabilirsiniz. Tuttuğunu koparan kişiliğinle en zoru başarmak senin için her zaman çok daha keyif verici oluyor. İşinin stabil oluşu seni sıkabilir.

Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.