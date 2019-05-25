Günlük burç yorumları – 25 Mayıs 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Mayıs Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Üzerinizde haddinden fazla yük oluşmuş olabilir. Sorumluluklarınızı gözden geçirerek en uygun çalışma-dinlenme programını düzenlemelisiniz. Bugün aceleci davranacaksın. Bir süredir gerçekleşmesini istediğin konular ile ilgili alacağın haberler günün akışını değiştirebilir.
Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken, bir çok organizasyon çalışmalarınız, gündeme gelecektir.. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.
BOĞA
Aşk hayatınızla ilgili problemleri tamamen düzenlemiş olmanızdan ötürü keyfiniz yerinde olacak. Partnerinizin yoğun sevgisine maruz kalabilirsiniz. Tuttuğunu koparan kişiliğinle en zoru başarmak senin için her zaman çok daha keyif verici oluyor. İşinin stabil oluşu seni sıkabilir.
Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazı özel durumlar söz konusu. Kararlarınızı verirken maddesel konumunuzu da gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER
Sırlarınızın ortaya çıkmaması hususunda dikkatli olmalısınız. İletişim yeteneğiniz gelişkin olsa da insanların samimiyetine fazla güvenebiliyorsunuz... Çalışma ortamında bir arada olduğun insanlarla yaşadığın fikir ayrılıkları motivasyonunu düşürebilir.
Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün, partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyor ve onunda size ayak uydurmasını bekliyorsunuz. Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz.
YENGEÇ
En büyük dilekleriniz bile makul düzeyde gerçekleşebilir. Olumlu gelişmelerin üst üste yaşanacağı bu süreçte kalbiniz ile iletişiminizi en üst düzeyde tutmalısınız. Bazı işlerin yolunda gitmesiyle endişelerin ortadan kalkacak. Yurt dışı bağlantılı haberler alabilirsin.
Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman, işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz.
ASLAN
Bugünlerde mesleki ve hobi anlamında çalıştığınız her konuda beklediğinizin üstünde bir başarı elde edeceksiniz ve keyfiniz yerine gelecek. Bugün dışarıya kapalı ve kendi içine dönüksün. Yaşadığın gelgitlerin kendinden kaynaklandığını fark edeceğin bir gün.
Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.