Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri korkunç! Hitler bile ondan akıl alıyordu... Suikastler ve felaketler...

Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.

25.05.2019 11:16 - Son Güncelleme: 25.05.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





