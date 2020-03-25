Günlük burç yorumları – 25 Mart 2020 Çarşamba

İKİZLER:

Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve bu konuda çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalı ve gücünüzü bölmemelisiniz. Toplumsal ihtiyaçlarınızı doğrultusunda hareket ederek, egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.