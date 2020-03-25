Günlük burç yorumları – 25 Mart 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Mart 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ay burcunuzda ilerlerken, zaman kavramı ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere karşı tepki oluşturacaksınız. Venüs'ü konumu, maddi konularda ise, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor.
BOĞA:
Yatırımlar konusunda inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda size destekleyici bir zemin hazırlıyor. Kendinize yeterince güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz. Sevdiklerinizin işlerine çok fazla karışmamalısınız.
İKİZLER:
Enerjinizi en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve bu konuda çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalı ve gücünüzü bölmemelisiniz. Toplumsal ihtiyaçlarınızı doğrultusunda hareket ederek, egonuzu ön plana çıkarıyorsunuz.
YENGEÇ:
Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Bugün, disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz..
ASLAN:
Bugün Ay'ın konumu, olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Güvendiğiniz konularda başarılısınız.