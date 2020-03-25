İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme
İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy arasınada yapılan tramvay hattı inşaatının temelinde çökme ve kayma tespit edildi. Çökme ve kaymanın meydana geldiği bir kilometrelik bölüm sökülerek yeniden inşa edilecek.
Çöken kısımların kırılarak yeniden yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, raylı sistemin planlandığı gibi yılsonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 2016 yılında yapımına başlanılan tramvay hattının finansman sorunlarının çözüldüğü, inşaat işlerinin hızlandırıldığı savunulan açıklamada daha sonra şöyle denildi.
İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç'e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı; proje aşamasında, zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü."