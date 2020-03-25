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İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy arasınada yapılan tramvay hattı inşaatının temelinde çökme ve kayma tespit edildi. Çökme ve kaymanın meydana geldiği bir kilometrelik bölüm sökülerek yeniden inşa edilecek.

25.03.2020 17:19 - Son Güncelleme: 25.03.2020 17:19
İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı inşaatının temelinde, çökme ve kayma yaşandığı tespit edildi. Çökme yaşanan bir kilometrelik bölüm sökülerek yeniden inşa edilecek.

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İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çökme ve kayma yaşandığını, çökmenin geçmişte yapılan işlerden kaynaklandığı iddia edildi.

İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

Çöken kısımların kırılarak yeniden yapılmasına başlandığı belirtilen açıklamada, raylı sistemin planlandığı gibi yılsonunda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 2016 yılında yapımına başlanılan tramvay hattının finansman sorunlarının çözüldüğü, inşaat işlerinin hızlandırıldığı savunulan açıklamada daha sonra şöyle denildi.

İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

"Raylı sistemin Ekim 2018'de tamamlanan bir kilometrelik kısmının, mevcut temel ve ray seviyesinin altında kalan zemin bölgelerinde, tramvay işletmesini aksatacak düzeyde (kazıklı sistem üzerine oturmayan düşey bölüm), çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi.

İstanbul'da korkutan görüntü! İBB'nin tramvay inşaatında çökme

İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç'e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı; proje aşamasında, zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü."

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