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Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için vazgeçilmez bir eğlence kaynağı haline geldi. Youtube'ta en çok izlenen videolardan birisi de becerikli ellerin ortaya çıkardığı birbirinden ilginç eserler. Son olarak Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu Youtube'ta milyonlar izlendi. İşte o görüntüler...

25.03.2020 08:45 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





