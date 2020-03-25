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Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu izlemek son zamanlarda milyonlarca insan için vazgeçilmez bir eğlence kaynağı haline geldi. Youtube'ta en çok izlenen videolardan birisi de becerikli ellerin ortaya çıkardığı birbirinden ilginç eserler. Son olarak Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı. Rus mühendisin videosu Youtube'ta milyonlar izlendi. İşte o görüntüler...

25.03.2020 08:45 - Son Güncelleme:
Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor?

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Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!

İşte bu şekilde...

Youtube videosunu milyonlar izlendi! Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı!
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