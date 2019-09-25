Günlük burç yorumları – 25 Eylül 2019 Çarşamba

BOĞA:

Düşüncelerinde hızlı gelişen ve bir an önce yaşama geçirmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Bazı işlerinizi ertelemekle çok şey kaybedebilirsiniz. Bugün, iş yerinizde, sizi bekleyen yoğun bir çalışma temposu var. Partnerinizin düşüncelerini direk söylemesi, olumsuz bir şekilde karşı çıkmanıza neden olabiliyor.