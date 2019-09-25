Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde silahla ateş açan şahıs ardından kaçmaya başladı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü. O anları kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntülerde yerde yatan talihsiz adama ateş ederek kaçan kişi açık bir şekilde görülmekte.