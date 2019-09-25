Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla yerdeki kişiye ateş açtı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşdelen' de yaşandı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir kafede uzun süre birlikte oturan ikili daha sonra yürümeye başladıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi' darp ettikten sonra belindeki silahı çıkartarak Abdul Selam S.'ye doğrulttu.
Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde silahla ateş açan şahıs ardından kaçmaya başladı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü. O anları kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntülerde yerde yatan talihsiz adama ateş ederek kaçan kişi açık bir şekilde görülmekte.