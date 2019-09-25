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Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri belinden çıkardığı silahla yerdeki kişiye ateş açtı.

25.09.2019 10:21 - Son Güncelleme: 25.09.2019 10:26
Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Çekmeköy' de bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşdelen' de yaşandı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir kafede uzun süre birlikte oturan ikili daha sonra yürümeye başladıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 1966 doğumlu Abdul Selam S.'yi' darp ettikten sonra belindeki silahı çıkartarak Abdul Selam S.'ye doğrulttu.

Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yere düşen şahsa acımasız bir şekilde silahla ateş açan şahıs ardından kaçmaya başladı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda vatandaşlar şaşkına döndü. O anları kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydederken görüntülerde yerde yatan talihsiz adama ateş ederek kaçan kişi açık bir şekilde görülmekte.

Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

BİR KİŞİ SALDIRGANI KOVALADI
Abdul Selam S.'yi bacağından vurarak Taşdelen istikametinde kaçan kişiyi elindeki silahla kovalayan bir kişi çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

Çekmeköy'de kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bacağından vurulan Abdul Selam S. nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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