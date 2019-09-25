İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü
İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok sokak ve cadde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanırken; ev ve iş yerlerini de su bastı.
25.09.2019 08:45
- Son Güncelleme: 25.09.2019 08:45
"BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK"
Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah'tan fark ettik. Fark etmesek bittik" dedi.
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