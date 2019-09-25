GaleriYaşam

İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok sokak ve cadde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanırken; ev ve iş yerlerini de su bastı.

25.09.2019 08:45 - Son Güncelleme: 25.09.2019 08:45
İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege'de salı gününden itibaren yağış bekleniyor uyarısının ardından, İzmir'de gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı.

İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Su basan evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suyu tahliye etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlerin içine dolan sular talihliye edilirken, vatandaşlar da ekiplere eşlik etti.

İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

"BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK"
Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah'tan fark ettik. Fark etmesek bittik" dedi.

İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

SU KANALLARI TAŞTI
Yer yer bazı kanallarda taşmalar da meydana gelirken, ekiplerce gece boyunca teyakkuzda kalarak, ihbarları değerlendirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı A101'de 26 Eylül indirimleri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel katalog...
A101'de 26 Eylül indirimleri açıklandı! A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel katalog...