İzmir yine bildiğimiz gibi! Sağanak yağış sonrası sokaklar göle döndü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok sokak ve cadde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanırken; ev ve iş yerlerini de su bastı.

25.09.2019 08:45 - Son Güncelleme: 25.09.2019 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





