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Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

25.12.2019 09:12 - Son Güncelleme: 25.12.2019 09:12
Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

KOÇ:

İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Bugün, bir çok fırsatların gündem kazanacağı bir gün. Yaşam kalitenizi arttıracak olayları irdelemek zorundasınız. Sinirli davranışlardan sakınmalısınız.

Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

BOĞA:

Özgürlüğünüzü destekleyen arkadaşlarınızla birlikte olduğunuz zaman kendinizi daha mutlu ve enerjik hissediyorsunuz. Bugün yeteneklerinizin desteklenmesini istiyorsunuz. Enerjinizin oldukça yoğun olduğu bir gün ve kendinizi ifade edecek konuları mıknatıs gibi üzerinize çekiyorsunuz. Sosyal yaşantınızda canlanma söz konusu.

Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Size maddesel destek sağlayacak çalışmalar içindesiniz. İdeallerinde hırslı ve hoşgörüsüz olabiliyorsunuz. Bugün, kendi düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamlarda iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşama uygun bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemelisiniz

Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyor ve bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize sıkı bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunlarınızı çok fazla abarttığınız dönemler oluyor ve olaylara sonradan baktığınız zaman gülüyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 25 Aralık 2019 Çarşamba

ASLAN:

İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak ,size motivasyon kaynağı oluyor. Çevrenizin tepkisel sözlerine aldırmamalısınız. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin özgüvenlerinin olması, sizin için çok önemli.

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