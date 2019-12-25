ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta yılbaşına özel o ürünler dikkat çekiyor

ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili tüm merak edilenleri sayfamızda derledik. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı ŞOK market indirimlerinde yılbaşı ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK marketlere bu hafta neler olacak? İşte 25 Aralık 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...