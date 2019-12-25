ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta yılbaşına özel o ürünler dikkat çekiyor
ŞOK 25 Aralık 2019 aktüel ürünler bugün satışa çıkıyor. Yeni yıl alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar için ŞOK marktetler yılbaşına özel ürünlere bu katalogda ağırlık verdi. Öte yandan züccaciye ürünleri, saç maşası, saç düzleştirici, karaoke mikrofonu gibi birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 25 Aralık 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
25.12.2019 08:11
- Son Güncelleme: 25.12.2019 08:26
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