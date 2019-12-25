İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti
Dünyanın en çok konuştuğu aile hiç kuşkusuz İngiltere Kraliyet Ailesi. Özellikle Meghan Markle ve Kate Middleton'ın aileye katılması sonrası magazinel haberleri daha çok yansıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
25.12.2019 10:04
- Son Güncelleme: 25.12.2019 10:10
98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in gözaltındaki morluklar ise, cuma gününden beri tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi'nden ayrılırken objektiflere yansıdı. Prens'in, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.
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