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İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

Dünyanın en çok konuştuğu aile hiç kuşkusuz İngiltere Kraliyet Ailesi. Özellikle Meghan Markle ve Kate Middleton'ın aileye katılması sonrası magazinel haberleri daha çok yansıyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden dün taburcu oldu. Çıkışta gazetecilerin fotoğrafladığı Prens'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

25.12.2019 10:04 - Son Güncelleme: 25.12.2019 10:10
İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

98 yaşındaki Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden dün itibariyle taburcu oldu ama objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etti.

İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, geçen hafta kaldırıldığı hastaneden ayrıldı.

İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etti. Prens Philip, ardından hastanenin kapısının önünde kendisini bekleyen aracının ön koltuğuna binerek gitti.

İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılması bekleniyor. Geçen cuma Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, resmi unvanı Edinburgh Dükü olan 98 yaşındaki Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti.

İngiltere ondan gelecek haberleri bekliyordu! Son görüntüsü şoke etti

98 yaşındaki İngiltere Prensi Philip'in gözaltındaki morluklar ise, cuma gününden beri tedavi gördüğü King Edward VII Hastanesi'nden ayrılırken objektiflere yansıdı. Prens'in, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.

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