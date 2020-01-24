GaleriYaşam

Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Bugün Müslümanların bayramı, haftalık toplanma zamanı. Rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi. Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. Sayfamızdan en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte paylaşılabilecek 2020'ye özel en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...

24.01.2020 08:34 - Son Güncelleme: 24.01.2020 08:34
Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Cuma günü, kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimidir. Bu mübarek gün, tanışma, kaynaşma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir gündür. Cuma mesajları ise cuma tebrikleri için en çok tercih edilenler arasında. İşte 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...

● Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun...

● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Ey büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar...

● Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Cumamız mübarek olsun!

Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur, kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.

● Kulun "Amin" demesi, mümin kullarının dilleri üzerinde alemlerin Rabbinin mührüdür. Hayırlı Cumalar!

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?
BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?