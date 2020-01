Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

● Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun...

● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar