Cuma mesajları: 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Bugün Müslümanların bayramı, haftalık toplanma zamanı. Rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi. Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. Sayfamızdan en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte paylaşılabilecek 2020'ye özel en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları...
24.01.2020 08:34
- Son Güncelleme: 24.01.2020 08:34
Cuma mesajları... Cuma günü, kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimidir. Bu mübarek gün, tanışma, kaynaşma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir gündür. Cuma mesajları ise cuma tebrikleri için en çok tercih edilenler arasında. İşte 2020 en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...
● Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun...
● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar
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