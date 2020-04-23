Günlük burç yorumları – 23 Nisan 2020 Perşembe

ASLAN:

Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz.

