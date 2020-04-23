Günlük burç yorumları – 23 Nisan 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Nisan 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
23.04.2020 09:16
- Son Güncelleme: 23.04.2020 09:16
KOÇ:
Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşam dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.. Fırsatları doğru kullanmalısınız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BOĞA:
Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Bugün daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz.
İKİZLER:
Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konulara dikkat edin.
YENGEÇ:
Venüs'ten olumlu destek alıyorsunuz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza gelmesi söz konusu.
ASLAN:
Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacağınızdan eminiz.