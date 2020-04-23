Bilim insanları sırrını yıllardır çözemedi! Van Gölü canavarı 131 yıl önce manşet olmuş
Türkiye'nin en büyük efsanelerinden biridir Van Gölü Canavarı. Hakkında pek çok efsane kol geziyor. Meğer Van Gölü canavarı yıllar yıllar önce de gazete manşetlerini süslüyormuş... Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nde görüntülenen ve gerçek olduğu iddia edilen Van Gölü canavarının 131 yıl önce Osmanlı gazetesinde de manşet olduğu ortaya çıktı.
Adilcevaz'da arkadaşıyla birlikte sahilde gezmeye çıkan Mehmet Şeşen, Van Gölü'nde bir hareketlilik gördü. Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadı. Görüntülerde, hızla hareket eden cismin iz bıraktığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Adilcevaz'da arkadaşıyla birlikte sahilde gezmeye çıkan Mehmet Şeşen, Van Gölü'nde bir hareketlilik gördü. Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadı. Görüntülerde, hızla hareket eden cismin iz bıraktığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.
Yaklaşık 10 yıl önce Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı olduğu zamanda konuyu araştırdığını belirten ve manşet haberin bir dergide yayınlandığını söyleyen Kali, "Bundan 131 yıl önce Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet Gazetesi'nde konuyla ilgili bir manşet yapılmış. Burada bir köylünün bir canavar tarafından taciz edildiğine dair haber yer almıştır. Van Gölü canavarı ile ilgili yine Edremit ve Gevaş'ta yaşlıların ifadeleri var. Van Gölü canavarını yok saymak yerine Van Gölü'nün kendisini araştırmakta yarar var. Van Gölü canavarı bu bölgenin bir gerçeğidir. İnkar etmek yerine araştırılmasından yanayım" dedi.
İkram Kali, 131 yıl önce yayınlanan haberde yazılanları şöyle aktardı:"Bitlis merkez sancağına bağlı Hizan kazası ahalisinden 3 kişi, yolculuğa çıkıp, Bulanık tarafına giderken yol güzergahı olması nedeniyle Van Denizi'nin Tatvan Ahlat arası sahillerine tesadüf eder. Bunlardan birisi namaz kılmak için deniz kenarında bir yerde abdestini almaya başlar.
Sıra ayaklarına gelip yıkamak için azıcık denize girer girmez deniz hayvanlarından biri derhal ayağına sarılıp kendisini denize çekmeye, bu ise bütün kuvvetiyle dışarı çıkmaya çabalar. Yalnız başına hayvanın tasallutundan kurtulamayacağını anlayınca feryat ile arkadaşlarından yardım ister. Arkadaşları güç hal ile bu şahsı denizden çıkarır ise de hücum eden hayvan zavallı adamın topuğundan dizine kadar sarılmıştır. Adamın feryadı göklere çıkar.