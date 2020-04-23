Bilim insanları sırrını yıllardır çözemedi! Van Gölü canavarı 131 yıl önce manşet olmuş

Yaklaşık 10 yıl önce Van Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı olduğu zamanda konuyu araştırdığını belirten ve manşet haberin bir dergide yayınlandığını söyleyen Kali, "Bundan 131 yıl önce Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit döneminde yayınlanan Saadet Gazetesi'nde konuyla ilgili bir manşet yapılmış. Burada bir köylünün bir canavar tarafından taciz edildiğine dair haber yer almıştır. Van Gölü canavarı ile ilgili yine Edremit ve Gevaş'ta yaşlıların ifadeleri var. Van Gölü canavarını yok saymak yerine Van Gölü'nün kendisini araştırmakta yarar var. Van Gölü canavarı bu bölgenin bir gerçeğidir. İnkar etmek yerine araştırılmasından yanayım" dedi.