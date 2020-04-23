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Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

Başta tüm dünyanın üzerine karabasan gibi çöken İtalya, Çin, İran olmak üzere Türkiye'de de görülen koronavirüs, peş peşe yaşanan depremler, İspanya'da denizin köpürmesi, Avustralya'da yangınlar, seller ve dolular, Venedik'in sular altında kalması, küresel ısınma, uçak kazaları, çığlar... Ve son olarak da İran'ı istila eden çekirgeler Türkiye'ye ulaştı... Dünyada neler oluyor? Türkiye ve dünyada son dönemlerde yaşanan bu felaketler neyin habercisi? Kıyamet yaklaşıyor mu? Kıyamet suresi nedir? Bu yaşananların hepsi orada geçiyor mu? İşte büyük, küçük kıyamet alametleri...

23.04.2020 09:00 - Son Güncelleme: 23.04.2020 09:08
Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

İRAN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI

Birleşmiş Milletler tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar görmüştü. O çekirgeler şimdi de Türkiye'de.

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Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

SİVEREK'İ ÇEKİRGE İSTİLA ETTİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 mahalle çekirge istilasına uğradı. Öte yandan Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde de, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

İRAN'I İSTİLA EDEN ÇEKİRGE YÜKSEKOVA'DA GÖRÜLDÜ
İran'ı istila eden çekirge, kış mevsimine rağmen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili ise Afrika'dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye'ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler' gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı vatandaş, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Eline aldığı peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak'tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah'tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi" dedi.

Kıyamet yaklaşıyor mu? Koronavirüsle uğraşırken Şanlıurfa'yı çekirgeler istila etti! İşte kıyamet alametleri

Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan ise Yüksekova'da bir vatandaş tarafında görülen çekirgenin bu mevsimde görülebilecek bir çekirge olmadığını belirterek, "Muhtemelen bu çekirge Irak ve İran'ı istila eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova'da bu mevsimde bir çekirge görüldü. Şimdi İran ve Irak'ta hava daha sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilası. Burada daha hala yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş" ifadelerini kullandı.

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