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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıktıktan birkaç ay sonra dünya geneline yayılan koronavirüs salgını dünya genelinde 15 bine yakın can alırken, 350 bine yakın kişiyi de etkiledi. Türkiye'de de vaka sayısı bini aşarken, birçok şirket evden çalışma düzenine geçti. İstanbul trafiğinde geçtiğimiz hafta görülen düşüş, bu haftanın ilk gününde de devam etti. Trafik yoğunluğu sabahın ilk saatlerinde yüzde 13 olarak ölçüldü.

23.03.2020 10:42 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden corona virüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor.

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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi.

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