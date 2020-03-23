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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıktıktan birkaç ay sonra dünya geneline yayılan koronavirüs salgını dünya genelinde 15 bine yakın can alırken, 350 bine yakın kişiyi de etkiledi. Türkiye'de de vaka sayısı bini aşarken, birçok şirket evden çalışma düzenine geçti. İstanbul trafiğinde geçtiğimiz hafta görülen düşüş, bu haftanın ilk gününde de devam etti. Trafik yoğunluğu sabahın ilk saatlerinde yüzde 13 olarak ölçüldü.

23.03.2020 10:42 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





