Günlük burç yorumları – 23 Kasım 2019 Cumartesi

ASLAN

Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz. Aynı anda bir çok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir. Yaşayacağın tesadüfi bir karşılaşma, bir dönüm noktası olabilir. Eğer bekarsan aşk seni her an her yerde bulabilir.

Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.