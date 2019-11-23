Günlük burç yorumları – 23 Kasım 2019 Cumartesi

KOÇ

Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak. Disiplinli olman gereken konularda işlerin tam aksine ters gitmesi sinirlenmene neden olacak. Kalabalık seni huzursuz edebilir.

Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak, kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Hemen karar vermeyin ve kendinize zaman tanıyın. Sağlık konusunda nefes alma teknikleri sayesinde pozitif enerjinizi güçlendirebilirsiniz.