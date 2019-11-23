Günlük burç yorumları – 23 Kasım 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Kasım Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak. Disiplinli olman gereken konularda işlerin tam aksine ters gitmesi sinirlenmene neden olacak. Kalabalık seni huzursuz edebilir.
Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak, kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız. Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir. Hemen karar vermeyin ve kendinize zaman tanıyın. Sağlık konusunda nefes alma teknikleri sayesinde pozitif enerjinizi güçlendirebilirsiniz.
BOĞA
Partneriniz size karşı sevgi dolu bir etkileşim içerisinde olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir. Güne alacağın haberlerin şaşkınlığıyla başlayacaksın. Çalışma arkadaşının değişikliğine ya da ani istifasına şahit olabilirsin.
İş yaşantınızda farklı bir tablo çizebilirsiniz. Sizden çok şey bekleniyor. Sorumluklarınızın artması sizi yorsa da, her zaman ki dengeli davranışlarınızla olaylara bir çözüm bulacaksınız. İlginç aşk gelişmeler sizi bekliyor. Seyahatlere ve tatiller sürprizleri de beraberinde getirecek. Evli olanlar eşleriyle iletişimlerinde daha özenli olmaları gerekiyor.
İKİZLER
Özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız. Bugün çevrendeki kişiler sana büyük yakınlık gösteriyor. Özellikle sosyal ilişkilerinde belirleyici oluyorsun.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile, sosyal yaşantı ve kişisel maddi evinizle ilgili konular geri plana atılırken, daha çok toplumsal ve yüksek hedefleriniz dahilinde hareket etmek isteyeceksiniz. Bazılarınız gizli-saklı duygular peşinde olacaksınız.
YENGEÇ
Kendinizi esprili hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz. Kusurlarınızı incelemek ve düzeltmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz. İçgüdülerin kuvvetli, hislerine güvenmelisin. Pratik birisin ama konsantre olmakta zorluk çekebilirsin.
Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm donanımlara sahipsiniz. Sakin ve sessizce hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Üstünlük duyguları içindesiniz.
ASLAN
Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz. Aynı anda bir çok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir. Yaşayacağın tesadüfi bir karşılaşma, bir dönüm noktası olabilir. Eğer bekarsan aşk seni her an her yerde bulabilir.
Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.