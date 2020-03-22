Günlük burç yorumları – 22 Mart 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Mart 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Değişim yaşamak için en uygun günlerden biri.. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Doğru zamanda yapacağınız atılımların çok ses getireceğini bildiğiniz için, hedeflerinizi iyi belirliyorsunuz.
BOĞA:
Enerjiniz oldukça yüksek. Öğle saatlerinden sonra maddi konularla ilgili yeni atılımlar ve görüşmeler söz konusu olacak. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz. Sezgileriniz sizi yanıltmadığını görmek, bir çok acılarınızı unutturacak. Yaşamı farklı kılan nüanslar peşindesiniz.
İKİZLER:
Ani verdiğiniz kararlarla, engellerden kısa sürede kurtuluyorsunuz. Bazı olayları yeniden düşünmelisiniz. Ön sezileriniz oldukça güçlü. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları daha da güçlendirmelisiniz. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.
YENGEÇ:
Her anlamda güçlü ve güzel bir gün. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Çevrenizde iddialı kişiler var ve kendi yeteneklerini sergilemek için yarış halindeler. Düşündüğünüz olayları yaşama geçirme konusunda temkinli davranmanız sonucu, istediğiniz başarıya ulaşacaksınız.
ASLAN:
Kazançlarınız konusunda yaratıcılığınızı kullanarak başarı grafiğinizi yükselteceksiniz. Bugün, sezgisel yetenekleriniz birleştirecek güçlü dostluklara ihtiyacınız olacak ve uzun süredir görmediğiniz ve sizin için anlam taşıyan arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içinde olacaksınız. Merkür ve Mars'ın konumu, enerjinizi yükseltiyor.