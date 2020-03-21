En iyi yabancı filmler Şubat 2020 IMDB listesi | Evde izlenecek en güzel sinema filmleri
Özellikle son günlerde koronavirüs nedeniyle zamanını evde geçiren vatandaşların en çok ilgilendiği aktivitelerden bir tanesi de film izlemek oldu. Evde keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, internette arama yaparak izlenebilecek en güzel filmleri bulmaya çalışıyor. Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte şubatı zirvede karşılayan 25 film...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında zamanını evde geçiren vatandaşlar, izlenebilecek en güzel yabancı filmleri arıyor. IMBD listeleri, sinemaseverlere film seçmeleri konusunda yardımcı nitelikte. İşte keyifli vakit geçirmek için izleyebileceğiniz en popüler yabancı filmler (IMDb Şubat 2020 verileri) :
25. Ritüel (2019)
7,2