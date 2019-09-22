Günlük burç yorumları – 22 Eylül 2019 Pazar

KOÇ:

Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız. Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri

maneviyatınız ile atlatabileceksiniz. Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hiç de hoş olmuyor.. Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. Bugün, ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.