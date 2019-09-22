Günlük burç yorumları – 22 Eylül 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Eylül Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız. Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri
maneviyatınız ile atlatabileceksiniz. Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hiç de hoş olmuyor.. Düşündüğünüz konularda yaşadığınız kararsızlıklar iş temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. Bugün, ilgi çekmek için her türlü donanıma sahipsiniz.
BOĞA:
Geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz. Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun
genişlediği bir dönemdesiniz. Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Bugün kardeşler ve aile ile ilgili konulara daha duyarlı yaklaşıyorsunuz. Kişisel motivasyonunuz, çevresel faktörlerinizle paralel gidiyor.
İKİZLER:
Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte. Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi
mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir. Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.
YENGEÇ
Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların
sizden geleceğine emin olmalısınız. İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.
ASLAN:
Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır. Geri çekilmek yerine bu sorundan
nasıl bir ders alacağınıza odaklanın. Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Merkür Terazi burcunda ilerlerken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız.