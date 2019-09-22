Yavru ayıyı öldürüp poz verdiler sonrası gerçekten çok korkunç...

Kimisi kurgu kimisi gerçek olsa da bu fotoğraflar görenleri korkutuyor. Yavru bir ayıyı katleden iki kişi bu anı ölümsüzleştirmek için kamera karşısına geçti. Bu iki cani fotoğraf çekilirken arkadan gelen davetsiz misafir objektiflere böyle yansıdı. Ayıgiller (Ursidae), etçiller (Carnivora) takımına ait bir familya. Küçük ayılar (Procyonidae) familyası ile karıştırılmamaları için Büyük ayılar ya da Asıl ayılar da denilir.

Türkiye'de yaşayan tek ayı türü boz ayıdır.

22.09.2019 10:23 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





