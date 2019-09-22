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Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Türkçedeki az bilinen 50 kelimeyi haberimizde sizler için araştırdık. Bu bağlamda Türkçede 78 bin ana kelime vardır. Buna karşılık nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden anlamak bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

22.09.2019 09:17 - Son Güncelleme:
Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? İşte öğrenince çok şaşıracağınız, Türkçede unutulmaya yüz tutmuş kelimeler...


Kaygısı olmayan, rahat kişi.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş Türkçe kelimeler

Başkalarının sırtından geçinen kişi.

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