Günlük burç yorumları – 21 Kasım 2019 Perşembe

BOĞA:

Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Sağlıklı bir beslenme türünü tercih etmemeniz yüzünden, vücudunuz gereksiz yağlanıyor.