Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!
Geçtiğimiz Eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Nikah tarihinden bu yana yalnızca 2 ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı. 74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.
21.11.2019 09:38
- Son Güncelleme: 21.11.2019 10:01
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