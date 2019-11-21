Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Sırbistan'da bir televizyon programında yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.