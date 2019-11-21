GaleriYaşam

Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Geçtiğimiz Eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Nikah tarihinden bu yana yalnızca 2 ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı. 74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.

21.11.2019 09:38 - Son Güncelleme: 21.11.2019 10:01
Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Sırbistan'da bir televizyon programında yaşanan olay ülke gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz eylül ayında bir izdivaç programında dünya evine giren 74 yaşındaki Milojko Bozic ve 21 yaşındaki Milijana Bozic çifti, aralarındaki yaş farkı sebebiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Nikah tarihinden bu yana yalnızca 2 ay geçmesine rağmen 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı.

Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

74 yaşındaki adam, Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi sebebiyle bu kararı aldı.

Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor.

Kendisinden 53 yaş büyük eşini duşta aldatınca... Canlı yayında skandal anlar!

Bu sırada yatağında dinlenen 74 yaşındaki Milojko Bozic bir süre sonra eşinin 60 yaşındaki bir başka yarışmacı ile öpüştüğü haberini alıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 21 Kasım 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları – 21 Kasım 2019 Perşembe