Daha önce hiç görmediniz! ABD arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları...
Fotoğraf icat edildikten sonra farklı kültürler dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşındı. 19. YY'da Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Fotoğrafçıların Osmanlı payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgi gördü. Günümüzde arşivinde Osmanlı'ya dair fotoğraf bulunduran kütüphanelerden biri de ABD'deki New York Kütüphanesi. Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphane'sinde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor. İşte New York Kütüphanesi'nden Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...
20.11.2019 22:46
- Son Güncelleme: 20.11.2019 22:46
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