NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dünyayı hayrete düşürdü

NASA dünyayı şoke eden görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. NASA'dan kan donduran görüntüler paylaşıldı. Eski bir NASA çalışanı daha önce uzaylılar olduğunu söylemişti. Bu gelen görüntüler ise onu doğrular nitelikte. NASA'nın uzaydan paylaştığı İguana detayı herkesi şaşkına çevirdi. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dünyayı şoke etti. NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur.

22.10.2019 09:33 - Son Güncelleme: 22.10.2019 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





