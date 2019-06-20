Günlük burç yorumları – 20 Haziran 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Haziran Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Olaylara dikkatli bakış açınız işinizde sizinle akran kişilerin hoşuna gitmeyebilir. İşlerinizi titizlikle sürdürdüğünüz taktirde başarı sizinle olacak. Arkadaş çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. Bugün bir çok ortamlara katılacak ve anlamlı konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor. Güven duygunuz gelişiyor. İlişkilerinde samimiyetin ve dürüstlüğün ön plana çıkıyor. Etrafındaki insanların hayatında üstlendiğin rollere dikkat etmelisin.
BOĞA:
Verdiğiniz sözü kısa zamanda yerine getiremediğinizde tedirgin oluyorsunuz. Etik olduğunuz ve herkesin saygısını kazandığınız bir gün. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Finansal durumun seni endişelendirebilir. Zararları en aza indirmek senin elinde. Değişimleri kontrol ettiğin günlerdesin.
İKİZLER:
Aşk hayatınızdaki karmaşayı çözmek için dengeli bir şekilde partnerinizle ilerlemenizde fayda var. İletişim yeteneğiniz size kapıları aralayacak. Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Bugün hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Partnerinizin ilgisini çekmek için hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak. Kıskançlık gösterilerinden uzak yaşarsanız, ilişkiniz olumsuz etkilenmez. Maddi konularda birtakım aksilikler yaşayabilirsin. Deyim yerindeyse, bugün evdeki hesap çarşıya uymayacak.
YENGEÇ:
Eski ilişkilerin yeniden canlanması ihtimali söz konusu. İlişkiniz varsa saygınızı ve dikkatinizi koruyarak hareket etmeniz çok önemli olacak. Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.. Hızlı düşüncelerinizi gerçekleştirmek için, pratik çözümler arayışı içindesiniz. Başkaları için zor bir kişilik sergiliyor olsanız bile seçeceğiniz yolda ilerlemelisiniz. Ativitelerde önderlik etmek adına ideal bir gün. Bugün sabah saatlerinde kendinizi biraz dalgın hissedebilirsin.
ASLAN:
Bugünlerde her işinizi hızlı halletmek isteyebilirsiniz ve bu sebepten ötürü de ufak tefek kazalara maruz kalabilirsiniz. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız ve bu konuda kendinize baskı yapmamalısınız. Bugün sakinliğini koruman zor! Çevrenden duydukların bir anda gerilmene sebep olabilir ve yanlış anlaşılabilirsin.