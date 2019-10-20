Günlük burç yorumları – 20 Ekim 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Ekim Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kombinasyon burcunuz Yay'da ilerleyen Jüpiter, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor. Yurt dışı olayların hızla gelişeceği bir performans sergileyeceksiniz.
BOĞA:
Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Bugün burcunuzda retro yapan Uranüs , ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.
İKİZLER:
İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız. Yönetici ruhunuzu ön plana çıkaracaksınız. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.
YENGEÇ:
Ay burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etkilenmeye hazırsınız. Dikkatli olun..
ASLAN:
Ay'ın bulunduğu konum, birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.