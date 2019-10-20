Günlük burç yorumları – 20 Ekim 2019 Pazar

BOĞA:

Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Bugün burcunuzda retro yapan Uranüs , ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor.. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.